Frankfurt/MainZehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise warnen deutsche Banker und Aufseher vor einem Rückfall in nationale Regeln für die Finanzbranche. „Renationalisierung von Regulierung, Renationalisierung von Aufsicht kann nicht die Antwort sein. Das hilft weder den Banken noch trägt es zur Stabilität des Finanzsystems bei“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, Michael Kemmer, bei einer Konferenz am Montag in Frankfurt.

Nach dem Schock der Jahre 2007/2008 hätten alle Regulierer an einem Strang gezogen, erinnerte der damalige Bundesbank-Präsident Axel Weber. Inzwischen gebe es wieder mehr nationale Bestrebungen. Weber, heute Präsident des Verwaltungsrates der Schweizer Großbank UBS, warnte: „Die Krise passiert immer im schwächsten Glied der Kette.“ Die Verwerfungen der Jahre 2007/2008 seien mitnichten alle aufgearbeitet: „Wir sind mitten in der Phase der Krisenlösung.“