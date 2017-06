FrankfurtBundesbank-Vorstand Andreas Dombret will kleinere Geldhäuser bei der Regulierung entlasten, ohne ihnen einen Freifahrtschein auszustellen. So sollten die strengen Regeln für Eigenkapital und Liquidität beibehalten werden, sagte er am Donnerstag laut Redetext auf dem bayerischen Sparkassentag in Erlangen. Ein systematisches Absenken der Mindestanforderungen bringe kaum Entlastung. Denn das Niveau sei „bereits jetzt recht ausgewogen“, sagte Dombret, der im Bundesbank-Vorstand für die Bankenaufsicht zuständig ist. Schon seit längerem fordert er mehr Verhältnismäßigkeit bei der Bankenregulierung.

Sinnvolle Erleichterungen für kleinere Institute könnten Dombret zufolge bei den Regeln für Organisation oder Verwaltung gefunden werden. Unnötiger Ballast seien etwa zu weitgehende Meldeanforderungen oder Vorgaben für Vergütungsregeln. Ein erstes Kriterium, als Bank oder Sparkasse unter einfachere Regeln zu fallen, wäre Dombret zufolge eine vergleichsweise geringe Bilanzsumme. „Ich halte Bagatellgrenzen für einen durchaus sinnvollen Ansatz zur Stärkung der Verhältnismäßigkeit in der Regulierung.“