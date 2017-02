BerlinBundesbank-Vorstand Andreas Dombret hat eine Lanze für kleine Banken und Sparkassen bei der Regulierung gesprochen. Ein radikaler Ansatz sollte „ergebnisoffen“ geprüft werden, forderte er auf der Handelsblatt-Jahrestagung für Sparkassen und Landesbanken.

Dieser Ansatz, der von der Brüsseler Kommission ins Spiel gebracht wurde. sieht eigene Regulierungsregeln für kleinere Institute vor. „Die vollständige Anwendung von Basel III in der EU würde dann auf die international tätigen Institute beschränkt sein“, so Dombret. Basel ist ein Regelwerk, das international für Kreditinstitute gilt, derzeit wird über die Reform Basel IV verhandelt. Kleinere und regional tätige Institute würden abgestuften Regeln unterliegen, die ihren gegenüber Großbanken anderen Geschäftsmodellen und Risiken durch weniger komplizierte Anforderungen gerecht würden, so Dombret, der im Vorstand für die Bankenaufsicht zuständig ist.