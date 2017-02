WashingtonEin führender Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve hat sich kritisch zu der von Präsident Donald Trump angestrebten Abkehr von der strengen Bankenregulierung geäußert. Er sei dagegen, diese Regeln „blindlings“ zurückzudrehen, sagte der Chef des Fed-Ablegers in Minneapolis, Neel Kashkari, am Dienstag in einer Online-Präsentation. „Insbesondere bei Großbanken“, fügte er hinzu. Trump hat per Erlass angeordnet, dass die Wall-Street-Reformen (Dodd-Frank-Gesetz) überprüft werden sollen. Das Gesetzeswerk von 2010 war die zentrale Lehre, die die USA aus der Finanzkrise gezogen haben.

Damals wurden Banken weltweit mit Hilfe von Steuermilliarden und Liquiditätsgarantien vor dem Kollaps gerettet. Kern der Reform war ein weitgehendes Verbot des Eigenhandels der Banken, die sogenannte Volcker-Regel. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt kritisiert, Dodd-Frank gebe der Finanzaufsicht so viel Macht, dass die US-Banken nicht richtig funktionierten und Geld verleihen könnten.