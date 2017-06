BerlinEZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hat sich besorgt über US-Vorstöße zur Aufweichung der Bankenregulierung geäußert. „Es sieht so aus, als ob Elemente der globalen Finanzreformen aufgeschoben oder gar nicht erst umgesetzt würden“, sagte sie am Mittwoch auf einer Konferenz in Bonn. Nationale Initiativen seien nicht geeignet, die Stabilität des Finanzsystems zu stärken: „Das Gegenteil ist der Fall“, fügte sie hinzu.

Bereits zuvor hatten die Notenbanken Frankreichs und der Schweiz eindringlich davor gewarnt, die nach der Finanzkrise international verschärften Vorgaben wieder zurückzuschrauben. Das US-Finanzministerium hatte jüngst Pläne für eine Entschärfung vieler Vorschriften für heimische Banken vorgelegt.