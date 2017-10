FrankfurtBundesbank-Vorstand Andreas Dombret hat den sich abzeichnenden Kompromiss bei der Reform der weltweiten Kapitalregeln für Banken in Schutz genommen. Die mögliche Einigung sei nicht sein Wunschergebnis, sagte Dombret der „Börsen-Zeitung“ laut einem am Montag verbreiteten Vorabbericht. „Aber es liegt in der Natur eines Kompromisses, dass beide Seiten Zugeständnisse machen. Ein guter Kompromiss tut leider immer beiden Seiten etwas weh.“

Nachrichten zu einer möglichen Einigung waren in der Branche auf Kritik gestoßen. Bei der IWF-Jahrestagung am vergangenen Wochenende in Washington sei intensiv weiterverhandelt worden und man sei auch ein gutes Stück weitergekommen, sagte Dombret. Er ist als einer der Vertreter Deutschlands im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht aktiv an den Verhandlungen beteiligt.