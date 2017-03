Wie hoch muss das Eigenkapital einer Bank sein? Diese Frage ist zwischen internationalen Aufsichtsbehörden umstritten. Jetzt sollen neue gemeinsame Standards für die Kapitalanforderung her. Beschlossen werden sie vom „Basler Ausschuss für Bankenaufsicht“, einer Einrichtung der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden von elf Industriestaaten. Lange herrschte Zwist, bei einigen der umstrittensten Fragen besteht zwischen den USA und der Europäische Union kein Konsens.

Die Bundesbank sieht nun jedoch Ansätze dafür, dass sich die Behörden doch noch einigen. „Wesentliche Verbesserungen“ wurden in den letzten Monaten bei den Vorgaben erzielt, wie Banken die Risiken von Immobiliendarlehen gewichten müssen, sagte eine Sprecherin am Freitag. Einzelheiten gab die Bundesbank nicht bekannt. Die Immobiliendarlehen haben sich als Zankapfel erwiesen. EU-Banken belassen diese in der Regel in ihrer Bilanz, während US-Kreditgeber sie an staatlich geförderte Unternehmen wie Freddie Mac weiterreichen.