WienDie Aktien der Bawag sind beim Debüt der viertgrößten österreichischen Bank an der Wiener Börse abgebröckelt. Der erste Kurs wurde am Mittwoch mit 47,40 Euro festgestellt, 1,25 Prozent unter dem Ausgabekurs von 48 Euro. Im weiteren Verlauf gab der Kurs weiter nach. Mit einem Erlös von bis zu 1,93 Milliarden Euro - abhängig von der Platzierung der Mehrzuteilung - ist es die größte Neuemission in Wien überhaupt. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2007: Damals hatte der Baukonzern Strabag 1,3 Milliarden Euro eingenommen.