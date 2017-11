BerlinDie BayernLB hat in den ersten neun Monaten des Jahres vor allem wegen Sondereffekten Gewinne eingebüßt. Das Vorsteuerergebnis sank binnen Jahresfrist um sechs Prozent auf 554 Millionen Euro, wie die BayernLB am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Landesbank noch stark von Verkaufserlösen aus Beteiligungen profitiert. Konzernchef Johannes-Jörg Riegler betonte: „Wir haben uns in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 gut geschlagen und liegen operativ auf Kurs.“

Für das Gesamtjahr peilt die nach der LBBW zweitgrößte deutsche Landesbank weiter einen Vorsteuergewinn im mittleren dreistelligen Millionenbereich an. Im nächsten Jahr will die Bank ihr Auslandsengagement ausweiten und setzt zudem auf mehr Geschäft durch die Finanzierung von Klimaschutz-Projekten.