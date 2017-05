Sieben Politiker verschiedener Parteien waren in dem kleinen Universitätsstädtchen Cambridge angetreten, um sich in einer TV-Debatte den Fragen des Publikums zu stellen. Seit sechs Wochen befindet sich Großbritannien im Wahlkampf, nachdem die Premierministerin May überraschend Neuwahlen angestoßen hatte.

London„Wo ist sie denn?“, fragt Tim Farron, Chef der britischen Liberaldemokraten am Mittwochabend, zur Prime Time im britischen BBC-Fernsehen. „Wie können Sie es wagen, eine Wahl auszurufen und dann hier nicht zu erscheinen?“, richtete er sich direkt an die Premierministerin Theresa May . Er war nicht der Einzige, der an diesem Abend heftige Kritik an der Regierungschefin übte.

Die Regierungschefin selbst jedoch fehlte in Cambridge. An ihrer Stelle stand Innenministerin Amber Rudd im Fernsehstudio und diskutierte über Fragen zur zukünftigen Arbeitsmarktpolitik, der Situation der EU-Bürger in Großbritannien, der Inneren Sicherheit, dem Gesundheitssystem und den Folgen des bevorstehenden Brexits.

Sie werde keine TV-Debatten mitmachen, hatte Theresa May bereits zu Anfang des Wahlkampfs erklärt. Auch mehrere direkte Aufforderungen hatten daran nichts geändert. Sie sehe keinen Sinn in einer solchen Show, hatte May erklären lassen, sondern stelle sich stattdessen „landauf und landab“ den Fragen. Daran waren allerdings Zweifel aufgekommen: Wie britische Medien berichtet hatten, wurden sie von Mays Team bei Wahlkampfterminen nicht vorgelassen. Auch Mitarbeiter von Firmen, die sie besuchte, berichteten, dass sie nach Hause gehen mussten, bevor die Premierministerin eine Runde im Unternehmen drehte.

Mays Kontrahent Jeremy Corbyn, Chef der Labour-Partei, scheint dagegen im Wahlkampf aufzublühen und macht beim Volk Punkte gut. Auch er wollte eigentlich nicht an TV-Debatten teilnehmen, wenn die Premierministerin nicht dabei ist, hatte er erklärt. Corbyn entschied sich dann aber kurzfristig um und fuhr doch nach Cambridge. „Es ist ein Zeichen der Schwäche von Theresa May, nicht Stärke, wenn sie nicht auch nach Cambridge kommt“, hatte Corbyn am Nachmittag öffentlich erklärt. Diese ließ das nicht lange auf sich sitzen. Corbyn „liegt offenbar mehr daran, sich oft im Fernsehen zu zeigen”, ätzte die Premierministerin von einer Wahlkampfveranstaltung im Küstenort Bath, „dabei sollte er lieber ein bisschen mehr über die Brexit-Verhandlungen nachdenken”.

Es überrascht nicht, dass die Premierministerin dünnhäutig ist. Am Morgen hatte eine aktuelle Umfrage des Instituts YouGov den Konservativen eine böse Überraschung bereitet. Als Premierministerin May im April die Wahlen ausgerufen hatte, wurde ihr und ihrer Tory-Partei in Umfragen ein deutlicher Gewinn vorhergesagt. Doch seit Mitte Mai sinkt die Zustimmung für die Konservativen kontinuierlich.

Und am Morgen hatte die für „The Times“ gemachte Umfrage gezeigt, dass den Tories sogar ein Verlust der absoluten Mehrheit drohen könnte – eine Entwicklung, die zuvor noch kein anderes Institut prognostiziert hatte. Tritt dieses Szenario ein, „würde Theresa May zurücktreten“, ist Politik-Professor Matthew Goodwin von der Universität Kent überzeugt.

Dass es so weit kommen wird, ist keineswegs ausgemachte Sache. Am wahrscheinlichsten sei es, sagen Experten, dass die Tories gewinnen. Doch möglicherweise doch nicht so deutlich, wie es sich die Premierministerin gewünscht hat und wie es anfangs aussah.

Sicher ist jedoch, dass die Labour-Partei während des Wahlkampfs kontinuierlich in den Umfragen zugelegt hat, darauf weist Politik-Experte John Curtice hin. „In den vergangenen drei Wochen hat sich die Situation dramatisch verändert“, betont der Professor der Universität von Strathclyde. Dafür sei nicht zuletzt der Labour-Chef Corbyn selbst verantwortlich, weil er sich „als nicht so schlimm wie befürchtet“ herausgestellt hatte. Vor der Wahl war der 68-Jährige sogar aus seiner eigenen Partei kritisiert worden, weil er zu ideologisch sei und nicht das Zeug dazu habe, ein Land zu führen, hieß es. Mittlerweile sind die Kritiker leise geworden.

Zudem war das Manifesto der Labour-Partei positiv aufgenommen worden, wie Politik-Experte Curtice unterstreicht – und die Konservativen hätten bislang keinen sehr guten Wahlkampf gemacht. „All das führte dazu, dass die Labour-Partei nun besser dasteht, als man sich jemals hätte vorstellen können.“

Auch in Cambridge konnte der Labour-Politiker punkten. Ruhig und bestimmt antwortete er auf die Fragen und ließ sich nicht provozieren. Er hielt sich - im Gegensatz zu den anderen anwesenden Politikern - mit Kritik an der Abwesenheit der Premierministerin zurück. Das Publikum schien auf seiner Seite zu stehen, applaudierte ihm mehrfach.

Dabei waren die Zuschauer speziell ausgesucht worden, um möglichst realistisch die Wähler Großbritannien widerzuspiegeln: Die eine Hälfte der Zuschauer hatte bei dem EU-Referendum für den Ausstieg aus der EU gestimmt, die andere Hälfte für den Verbleib.