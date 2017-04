HannoverZuversichtlich blickt die IT-Branche in Deutschland in die Zukunft: Um 2,8 Prozent auf 86 Milliarden Euro werden die Umsätze in diesem Jahr steigen, prognostiziert der Digitalverband Bitkom. „Die Digitalisierung ist in allen Wirtschaftsbereichen angekommen. Das führt zu einer steigenden Nachfrage bei IT-Dienstleistern und Software-Anbietern“, sagte Bitkom-Präsident Thorsten Dirks kürzlich.

Mit einem überdurchschnittlichen Umsatzplus sei etwa im Projektgeschäft und der Beratung zu rechnen. Für einen kräftigen Wachstumsschub sorgen auch Cloud-Angebote, denen sich die Wirtschaft immer mehr öffnet.