BerlinDie Sparkassen erwägen einem Medienbericht zufolge die Neuausrichtung ihrer Immobilienbank Berlin Hyp. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) suche derzeit dazu Rat bei Investmentbankern, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ (Montagausgabe) vorab. Geprüft werde dem Vernehmen nach unter anderem eine Fusion der Berlin Hyp mit der Deutschen Hypo in Hannover. Zusammen hätten beide Banken eine Bilanzsumme von mehr als 50 Milliarden Euro. Damit wären sie der wohl größte gewerbliche Immobilienfinanzierer in Deutschland, sogar noch vor der börsennotierten Aareal Bank in Wiesbaden.