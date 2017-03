DüsseldorfEckhard Forst ist stolz: „Ich lobe hier die Arbeit meines Vorgängers“, sagte der Anfang November berufene Chef der landeseigenen Förderbank bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Donnerstag in Düsseldorf. 11,2 Milliarden Euro hat die NRW-Bank 2016 an Mitteln neu zugesagt – und damit einen neuen Förderrekord aufgestellt. „Das ist ein großer Erfolg. In den Vorjahren lag unsere Fördersumme zwischen neun und zehn Milliarden Euro“, ergänzte Forst.

Tatsächlich gab es starke Zuwächse: So stieg die Fördersumme im Feld „Wohnen & Leben“ um 32 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro. Aufgestockt wurden etwa vergünstigte Kredite für den Bau von Sozialwohnungen und Flüchtlingsunterkünften. Die Förderzusagen im Feld „Entwickeln & Schützen“ stiegen um 13 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Darunter fallen etwa Investitionen in die Gebäudesanierung, in Unikliniken, Schulen und in die Renaturierung der Emscher. „In diesem Jahr haben wir insbesondere das gefördert, was in Nordrhein-Westfalen am meisten fehlt: ausreichender sozialer Mietwohnraum und funktionierende Infrastrukturen“, freute sich Forst. Und offenbarte damit zugleich die große Schwachstelle der Bilanz: die Wirtschaftsförderung.