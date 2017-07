Bild vergrößern Die easyJet-Chefin trug während ihrer sieben Jahre an der Spitze der Billigfluggesellschaft dazu bei, mehr Kunden zu gewinnen, so das Unternehmen. Reuters Bild:

Die Chefin von Easyjet tritt im Januar einen neuen Job an – bei dem britischen Privatsender ITV an. Carolyn McCall wird damit Nachfolgerin von Adam Crozier und arbeitet nicht zum ersten Mal in der Medienbranche.