Und doch sind die Investoren offensichtlich enttäuscht. Statt eines Kursfeuerwerks erlebte die Aktie von Ryanair am Montagvormittag leichte Verluste. Das hat gute Gründe. Erstens: Das erste Quartal wurde durch die späten Osterfeiertage verzerrt. Sie fielen in diesem Jahr in den April und damit in das erste Quartal. Im vergleichbaren Vorjahresquartal fehlte diese reisestarke Zeit, weil Ostern deutlich früher war.