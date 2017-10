FrankfurtBranchenfremden mag der Name Patrick Liedtke nicht sofort ein Begriff sein. Aber in der Versicherungsbranche ist der Deutsche mit Wohnsitz in der britischen Hauptstadt London ein gewichtiger Ansprechpartner. Der 50-Jährige berät die Branche im Auftrag von Blackrock, dem weltgrößten Asset-Manager. Mit dem Handelsblatt sprach Liedtke darüber, was die Manager in den Versicherungsfirmen umtreibt, worauf sich die Konzerne einstellen müssen und wie sehr sich die Branche verändern wird.

Herr Liedtke, Sie beraten Versicherungskonzerne und verwalten zusammen mit Ihren Kollegen bei Blackrock weltweit rund 400 Milliarden Dollar für die Branche. Was beschäftigt die deutschen Assekuranzmanager derzeit am meisten?

Das Thema Nummer eins ist mit Sicherheit die Profitabilität. Auf der einen Seite macht den Versicherern weiter das Niedrigzinsumfeld zu schaffen, indem es die Renditen der Anlageportfolios drückt. Auf der anderen Seite erschwert es vielen den Verkauf. Denn angesichts der niedrigen Renditen, die derzeit bei klassischen Anlagestrategien üblich sind, wirken viele Policen nicht mehr so attraktiv. Dadurch geraten die Kostenstrukturen in den Konzernen unter Druck. Der Trend ist deutlich: Ein Großteil der deutschen Unternehmen ist in den letzten fünf Jahren nicht mehr gewachsen.

Wie reagieren die Unternehmen darauf?

Viele Firmen schieben Programme zur Kosteneinsparung an und denken über neue Produkte nach. Gleichzeitig rückt auch immer mehr die Investmentpolitik in den Fokus. Denn viele Manager begreifen, dass sie dafür sorgen müssen, dass die Aktivseiten ihrer Bilanzen produktiver werden. Das lässt sich auch sehr gut in unserer Studie erkennen: Versicherer wollen bessere Anlageerfolge erzielen.