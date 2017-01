In seiner Rede pries der Blackrock-Vorstandschef aber auch die „moralische Vorreiterschaft“ der Bundesrepublik – und von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Deutschland habe gezeigt, dass Menschlichkeit trotz ökonomischer und politischer Herausforderungen möglich sei: „2016 war ein tumultreiches Jahr, aber es hat die entscheidende Rolle bestätigt, die Deutschland in Europa und der Welt spielt“, sagte Fink. Der Manager äußerte die Hoffnung, dass das Land diese Rolle auch nach den anstehenden Bundespräsidentschafts- und Bundestagswahlen weiter spielen wird – und warb damit indirekt auch für die Kanzlerin.

Auch Börsen-Aufsichtsratschef Joachim Faber widmete sich der Politik. Faber warnte in seiner Rede vor Protektionismus und Nationalismus, die wieder auf dem Vormarsch seien. „Diese Kräfte sind erklärte Feinde eines freien Welthandels, ja, einer offenen Gesellschaft, wie sie die Bundesrepublik seit ihrer Gründung ausmacht“.

Am Mega-Thema Fusion kam aber auch Faber nicht vorbei: „Wir schaffen dadurch einen der größten Anbieter von Finanzinfrastruktur weltweit“. Ob das Vorhaben gelingt, ist aber noch offen, denn auch hier hat die Politik mitzureden. Derzeit prüft die EU-Kommission den Deal unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten. Danach ist die hessische Börsenaufsicht am Zug. Sie kann den Zusammenschluss untersagen, wenn sie die Entwicklung des Handelsplatzes gefährdet sieht. Als größte Hürde für die Genehmigung gelten die Standortpläne der beiden Konzerne. Die Holdinggesellschaft der Superbörse soll in London angesiedelt werden. Das brachte den Fusionspartnern teils harsche Kritik von Aufsehern und Politikern ein – und das nicht nur in Hessen. Denn nach einem Brexit läge der Rechtssitz der wichtigsten Börse in Europa damit außerhalb der EU. Auch Bafin-Chef Felix Hufeld nannte das „schwer vorstellbar“.

Um die Standortfrage dürfte es auch am Dienstag gehen, wenn Börsenchef Kengeter, Aufsichtsratschef Faber und ihre LSE-Pendants Xavier Rolet und Donald Brydon nach Wiesbaden reisen. Dort treffen sie auf Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen), der die Börsenaufsicht verantwortet. Konkrete Ergebnisse werden bei dem Treffen noch nicht erwartet.