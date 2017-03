ParisBNP Paribas will das Investmentbanking in Deutschland ausbauen. Die Heimat der Deutschen Bank gehört zu einer Reihe von Ländern, die Frankreichs größtes Geldhaus für seine Expansion ins Visier nimmt. Insgesamt will das Institut in den kommenden drei Jahren in Nordeuropa 350 neue Geschäftskunden gewinnen, wie BNP Paribas am Montag in Paris mitteilte. Auch Großbritannien und Skandinavien seien Ziel der Initiative, mit der das Institut eine Flaute im heimischen Privatkundengeschäft ausgleichen will.