Hainan Airlines, das Kronjuwel des chinesischen Mischkonzerns und Großaktionär bei der Deutschen Bank, hat am Mittwoch den Wertpapier-Verkauf an der Börse in Shanghai eingestellt, mit der Begründung, dass eine baldige „Restrukturierung der wichtigsten Anlagen“ anstehe. Das Gesamtvermögen des Unternehmens betrug laut dem zuletzt veröffentlichten dritten Quartalsbericht von 2017 circa 30 Milliarden US-Dollar.

Am Freitag wurde auch der Handel mit Aktien der Tianjin Tianhai Investment Corp. ausgesetzt, die unter anderem im Besitz der Technologiefirma Ingram Micro Inc sind. In der Notiz für die Börse heißt es, dass die Firma gerade „wichtige Angelegenheiten mit den relevanten Parteien verifiziere“. Man werde diesen Prozess vermutlich bis nächsten Montag abschließen und dann auch die Ergebnisse verkünden können. Laut Quartalsbericht beträgt Tianjin Tianhai Investments Gesamtvermögen circa 18 Milliarden US-Dollar.