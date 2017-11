FrankfurtDie US-Investmentbanken JPMorgan und Morgan Stanley sollen Insidern zufolge den Wissenschaftsverlag Springer Nature nächstes Jahr an die Börse bringen. Die beiden Institute seien für die erwartete Milliarden-Emission mandatiert worden, sagten zwei mit der Auswahl vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Berliner Unternehmen, an dem die Verlagsgruppe Holtzbrinck mit 53 Prozent die Mehrheit hält, könnte auf einen Börsenwert von fünf Milliarden Euro kommen.