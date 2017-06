Doch auch Unternehmen wie Siemens, Deutsche Telekom, Daimler, Fresenius oder Eon traten offensiv am Bondmarkt auf und liehen sich auf einen Schlag zwischen 7,5 Milliarden Dollar (Siemens) und zwei Milliarden Euro (Eon). Auffällig ist zudem, dass sich deutsche Unternehmen zunehmend in anderen Währungen als dem Euro – vor allem in Dollar und Pfund Sterling – refinanzieren.

„Teils machen Unternehmen dies, weil sie Geld für Übernahmen oder ihre Aktivitäten in anderen Ländern brauchen, teils um ihre Investorenbasis zu verbreitern und dabei von attraktiven Finanzierungskonditionen über die Märkte hinweg zu profitieren“, erklärt Paula Weißhuber, die bei der BofA Merrill Lynch deutsche Unternehmen bei der Platzierung von Anleihen betreut.

Günstige Konditionen

Auch für das zweite Halbjahr rechnen Banker mit vielen neuen Bonds. Denn noch sind die Refinanzierungskosten für Firmen günstig. Die neuen Ängste um die Euro-Zone sind deutlich gesunken, seit die Rechtspopulisten bei den Wahlen in Frankreich und auch in den Niederlanden deutliche Niederlagen einstecken mussten. Dazu kommt das allgemein immer noch niedrige Zinsniveau. Selbst in den USA, wo die Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr schon zweimal erhöht hat, sind die Anleiherenditen gesunken.

„Investoren und Unternehmen fürchten zumindest auf kurze Sicht keine großen Rückschläge mit steigenden Renditen und Risikoprämien an den Anleihemärkten“, sagt Weißhuber. Dennoch sollten sich ihrer Meinung nach Unternehmen mit absehbarem Finanzierungsbedarf die aktuell sehr attraktiven Konditionen gerade auch in den langen Laufzeiten sichern.