BerlinMehr als jeder zweite Beschäftigte in Deutschland kann sich einer Umfrage zufolge über Weihnachtsgeld freuen. 55 Prozent der Arbeitnehmer bekommen diese Jahressonderzahlung, wie aus einer Online-Befragung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. An ihr hatten sich 17.000 Beschäftigte beteiligt. Mitarbeiter in nicht tarifgebundenen Betrieben, Frauen und Teilzeitbeschäftige kommen vergleichsweise selten in den Genuss dieser Zulage.

Demnach bekommen sie 74 Prozent aller Mitarbeiter in Betrieben mit Tarifvertrag, während der Anteil in Unternehmen ohne Tarifvertrag nur bei 44 Prozent liegt. „Hinzu kommt, dass in tarifgebundenen Betrieben die Beschäftigten in der Regel durch den Tarifvertrag einen rechtlichen Anspruch auf Weihnachtgeld haben“, sagte der Leiter des Tarifarchivs des zur Böckler-Stiftung gehörenden Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), Thorsten Schulten. „In nicht-tarifgebundenen Betrieben wird das Weihnachgeld hingegen oft nur als freiwillige Zahlung geleistet, die vom Unternehmen wieder eingestellt werden kann.“