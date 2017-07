FrankfurtDie Finanzaufsicht BaFin hält die Unternehmen der Versicherungsbranche in Deutschland für ausreichend krisenfest. Alle 340 deutschen Versicherer erfüllten die neuen Anforderungen an die Bedeckung ihrer Verpflichtungen, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nach einer vertieften Prüfung der Solvenz- und Finanzberichte (SFCR) am Freitag mit. Die Unternehmen, die seit 2016 verschärfte Kapitalvorschriften einhalten müssen, hatten Ende Mai die Berichte abgegeben, die künftig regelmäßig fällig werden. Im Schnitt erfüllen sie die geforderte Mindestquote zu 330 Prozent.

„Mit dem ersten Durchlauf des SFCR sind wir zufrieden“, erklärte der Chef der Versicherungsaufsicht der BaFin, Frank Grund. „Das Ergebnis ist positiv. Es gibt aber natürlich noch Mängel, die abgestellt werden müssen.“ Die Berichte sollen so abgefasst werden, dass auch die Kunden sie verstehen.