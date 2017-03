BerlinEs passiert nicht alle Tage, dass sich der Vorstand einer Bank in einem „Offenen Brief“ an seine Kunden wendet. Der Vorstand der Bremer Landesbank (BLB) wählte am gestrigen Donnerstag Abend diesen Weg – um via Internet um Vertrauen zu werben. Denn die anhaltende Schiffskrise hat dazu geführt, dass die Bank das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro abschließt. Bislang war von einem höheren dreistelligen Millionenbetrag die Rede. Doch der Vorstand beruhigt mit Verweis auf die NordLB: „Geschlossene Vereinbarungen zum Verlustausgleich ab Geschäftsjahr 2017 mittels eines Beherrschungsvertrags inklusive einer Patronatserklärung sichern die Substanz und Handlungsfähigkeit der BLB.“

Die NordLB sprang im vergangenen Jahr in die Bresche, als der wirtschaftliche Niedergang der BLB absehbar war. Die NordLB übernahm die BLB komplett und zahlte dem Land Bremen für seinen 41-prozentigen Anteil noch 262 Millionen Euro. Nun muss die NordLB aufpassen, dass die BLB kein Fass ohne Boden wird.