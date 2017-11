FrankfurtVor dem Brexit schafft die US-Bank JP Morgan Platz für weitere Mitarbeiter in Frankfurt. Das Institut habe zusätzliche Flächen im Büro-Hochhaus Taunusturm gemietet, auf denen 200 zusätzliche Mitarbeiter unterkommen könnten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Auch in den bestehenden Büroetagen sei noch Platz für weitere Banker. Der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zufolge, die zuerst darüber berichtet hatte, könnten insgesamt bis zu 300 zusätzliche Mitarbeiter in den Taunusturm ziehen. Bislang zählt JP Morgan 450 Beschäftigte in Frankfurt. Die Bank wollte sich nicht zu den Informationen äußern.

Nach dem EU-Austritt Großbritanniens will JP Morgan Frankfurt, Dublin und Luxemburg zu sogenannten Hubs für verschiedene Geschäftsfelder ausbauen. An allen drei Standorten hat das Institut bereits Banklizenzen. Welche Aufgaben künftig in Frankfurt angesiedelt werden, sei noch nicht entschieden, sagte der Insider.