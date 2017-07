„Technologie hat wirtschaftlich bedeutsame Implikationen für die Verteilung von Devisentransaktionen unter den Finanzzentren“, hieß es in dem EZB-Bericht. Durch schnelle Kabelverbindungen verringerten sich die Kosten im elektronischen Handel sowie in der Daten -und Informationsverarbeitung. Mit solchen Kabelverbindungen habe einer Schätzung zufolge der auf London entfallene Anteil am Handel um bis zu ein Drittel zugenommen.

Die Briten hatten 2016 für den Austritt ihres Landes aus der EU gestimmt. Nach einem Brexit dürften Unternehmen in Großbritannien nicht mehr so leicht Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten, womit der Finanzplatz London einiges an Attraktivität verlieren würde. So benötigen beispielsweise in London ansässige Banken dann voraussichtlich eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem EU-Land, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen.