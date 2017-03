FrankfurtDie Auslandsbanken in Deutschland dringen auf rasche Klarheit für die Finanzbranche in den absehbar schwierigen Brexit-Verhandlungen. „Wir brauchen Übergangsfristen, es geht nicht anders“, betonte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Auslandsbanken in Deutschland (VAB), der UBS-Manager Stefan Winter, am Dienstag in Frankfurt.

„Wir wissen jetzt, dass per Ende des Monats die Uhr anfängt zu laufen.“ Bis dahin wird der offizielle Antrag der Regierung in London für einen Austritt aus der Europäischen Union (Brexit) erwartet. Erst dann können die auf zwei Jahre befristeten Austrittsverhandlungen beginnen. „Was wir wissen ist, dass diese zwei Jahre für die wenigsten Institute ausreichend sein werden“, sagte Winter.