FrankfurtDie Investmentbank Goldman Sachs verlagert wegen des bevorstehenden Brexits Hunderte Mitarbeiter aus London in andere europäische Städte. Vor allem Frankfurt profitiert davon. Das sagte der für die Region verantwortliche Manager Richard Gnodde der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

„Wir beginnen damit, Ressourcen nach Frankfurt und in andere europäische Städte zu verlagern“, so Gnodde im Gespräch mit der Zeitung. Goldman Sachs werde „sehr wahrscheinlich“ die Mitarbeiterzahlen in Frankfurt zumindest verdoppeln. Derzeit beschäftigt das Institut 200 Mitarbeiter in der Stadt am Main. Frankfurt habe einen Vorteil gegenüber anderen EU-Standorten wie Dublin oder Paris – und zwar den Sitz der Europäischen Zentralbank.