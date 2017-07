FrankfurtFür die deutsche Finanzbranche dürfte sich Frankfurt als großer Gewinner im Kampf um Banken-Arbeitsplätze nach dem Brexit entpuppen. Nach einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Center for Financial Studies (CFS) an der Universität Frankfurt erwarten 86 Prozent der Unternehmen, dass die deutsche Finanzmetropole als Standort am meisten vom Austritt Großbritanniens aus der EU profitieren wird. Vier der fünf größten US-Investmentbanken haben sich nach eigenen Angaben oder Informationen aus Finanzkreisen bereits dafür entschieden, wichtige Teile ihres Geschäfts in die Großstadt am Main zu verlagern.

Erst am Donnerstag hatte die Citigroup mitgeteilt, sie werde den Handel und andere Teile des Investmentbankings in Europa künftig von Frankfurt aus betreiben. „Citi war der größte Wackelkandidat“, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Das gewöhnliche Bankgeschäft betreiben die Amerikaner dagegen aus Dublin, wo sie bereits eine Banklizenz besitzen. Die britische Lizenz, mit der die meisten Institute bisher in der ganzen Europäischen Union agieren, verliert mit dem Brexit voraussichtlich ihre Gültigkeit als „EU-Pass“.