LondonDie US-Investmentbank Goldman Sachs hofft ihr neues Europa-Hauptquartier in London auch nach dem britischen EU-Austritt füllen zu können. „Bin in London. Hier investiert Goldman Sachs weiterhin in sein neues, großes Euro-Hauptquartier. Erwarte/hoffe es zu füllen, aber vieles liegt außerhalb unserer Kontrolle. #Brexit“, twitterte Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein am Montag.

Nach dem Brexit im März 2019 brauchen in London ansässige Finanzinstitute eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen. Bislang ist unklar, wie viele Goldman-Sachs-Mitarbeiter im Zuge des EU-Austritts Großbritanniens umziehen müssen. Vieles hängt von der genauen Ausgestaltung des Brexit und den Vorgaben der Aufsichtsbehörden ab.

Die Investmentbank hat sich im Zuge des Brexit entschieden, ihren Standort in Frankfurt auszubauen. In der Mainmetropole bezieht Goldman Sachs 2019 neue Büroräume, die Platz für rund 700 Banker bieten würden. Bislang beschäftigt das Institut rund 200 Mitarbeiter in Frankfurt. Auch die Wall-Street-Rivalen JPMorgan, Citi und Morgan Stanley haben entschieden, wichtige Teile ihres Geschäfts an den Main zu verlagern.