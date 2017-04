LondonIn Großbritannien hat sich die Inflation auf hohem Niveau stabilisiert. Die Verbraucherpreise stiegen im März zum Vorjahr um 2,3 Prozent, wie die Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet. Da das Osterfest dieses Jahr in den April fällt, blieb der damit verbundene Schub bei den Kosten für Flugreisen im März noch aus. Die Inflation ist auf der Insel jedoch seit einigen Monaten auf dem Vormarsch: Seit sich die Briten im Juni 2016 mehrheitlich für einen Ausstieg aus der EU entschieden haben, hat das Pfund massiv an Wert verloren. Dadurch verteuern sich Importe, wodurch die Inflation angeheizt wird.