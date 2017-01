Großbritanniens Premierministerin Theresa May will einen harten Bruch mit der EU. Die Scheidung von der Staatengemeinschaft soll mit einem Austritt aus der Zollunion und dem Europäischen Binnenmarkt einhergehen. Dadurch verlieren Banken die Grundlage, die es ihnen erlaubt, bisher vergleichsweise unkompliziert von London aus Kunden auf dem Kontinent zu bedienen: das so genannte Passporting. Noch hofft die Branche, dass London und Brüssel sich in ihren Scheidungsgesprächen auf eine Ersatzlösung einigen, so dass Umzüge und Jobverlagerungen im großen Stil nicht notwendig werden. Doch da der Ausgang der Verhandlungen sehr unklar ist, brauchen die Institute Notfallpläne.

Nach Schätzungen der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman könnte der Brexit die britische Finanzbranche bis zu 75.000 Jobs kosten. Finanzkreisen zufolge erwägt etwa Goldman Sachs seine Mitarbeiterzahl in London auf etwa 3000 zu halbieren. Ein Teil der Jobs, der in der britischen Hauptstadt gestrichen wird, soll aber nach New York umziehen. JP-Morgan-Chef Jamie Dimon sagte am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass angesichts der Brexit-Pläne von May die US-Bank wohl mehr Stellen verlagern würde als gedacht. Bis dahin hatte Dimon von 4000 Arbeitsplätzen gesprochen. HSBC-Chef Stuart Gulliver bestätigte in Davos, dass etwa 1000 Jobs von London nach Paris gehen würden. Barclays erwägt nach Bloomberg-Informationen 150 weitere Stellen in Dublin zu schaffen. Derzeit beschäftigt die Bank 100 Leute in der irischen Hauptstadt.