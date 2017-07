LondonWeniger Handel zwischen Großbritannien und der EU würde nach Worten des britischen Notenbankers Ben Broadbent beiden Wirtschaftsräumen schaden. So könnten etwa Preise steigen, sagte der stellvertretende Chef der Bank von England am Dienstag vor Wirtschaftsvertretern in Aberdeen. „Handel ist wirklich für beide Seiten von Nutzen und weniger davon würde uns alle etwas kosten.“ Großbritannien würde einen Teil seines Wettbewerbsvorteils rund um den Export von Finanz- und anderen Dienstleistungen verlieren. Zudem müsste die Wirtschaft mehr Produkte herstellen, die sie bisher aus der EU importiere, warnte der Notenbanker.