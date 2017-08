 Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft in Euro-Zone wächst um 0,6 Prozent

BrüsselDie Euro-Zone hat im Frühjahr beim Wirtschaftswachstum einen Zahn zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal um 0,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet.

Im ersten Quartal war das Plus in den 19 Staaten der Währungsunion mit 0,5 Prozent noch ein Tick geringer ausgefallen. Die Zahlen belegen, dass der Konjunkturmotor in dem lange Zeit wirtschaftlich angeschlagenen Euro-Raum nun angesprungen ist.