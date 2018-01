WashingtonEigentlich kommt Michael Wolffs neues Buch erst am Dienstag in die Buchhandlungen. Doch schon jetzt spricht ganz Washington darüber. Der US-Journalist hat sein Enthüllungsbuch „Fire and Fury“ genannt, also „Feuer und Wut“ - in Anspielung auf Donald Trumps explosiven Wortlaut in Richtung Nordkorea. Überzogen ist der Titel nicht. Wolffs Buch ist eine politisch-literarische Bombe.

Es ist das erste große Enthüllungsbuch der Trump-Ära, für das ein Journalist Zugang zum Weißen Haus erlangt hat. „Fire and Fury“ rekonstruiert die späte Kampagne des heutigen US-Präsidenten und seine Anfangszeit im Weißen Haus. Nach den Angaben des Autors bekam er dafür sogar Trumps Segen, vermutlich wegen Wolffs engen Kontakten zum Medienmogul Rupert Murdoch. 2008 hatte Wolff die aufsehenerregende Murdoch-Biografie „The Man who owns the News“ veröffentlicht. Doch was er nun in seinem neuen Insiderbuch verbreitet, hat Trump sicher nicht erwartet.