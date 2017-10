FrankfurtDie deutsche Wirtschaft hat laut Bundesbank ihren starken Wachstumskurs voraussichtlich auch in den Sommermonaten fortgesetzt. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter in einem kräftigen Aufschwung und könnte im dritten Vierteljahr 2017 das hohe Expansionstempo des ersten Halbjahres gehalten haben“, schrieben die Notenbank-Volkswirte in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht für Oktober. Wichtigste Säule des Aufschwungs sei weiterhin die Industrie aufgrund einer lebhaften Exportnachfrage. Bundesbank-Experten werteten die Auftragslage der Industriebetriebe als „ausgezeichnet“.

Die Bundesregierung hatte erst unlängst ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erhöht. Sie erwartet nunmehr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,0 Prozent. Zuvor hatte sie noch ein Plus von 1,5 Prozent in Aussicht gestellt.