FrankfurtIm zähen Ringen um weltweit gültige Kapitalvorschriften für Banken ist laut Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret eine Einigung in greifbarer Nähe. „Nach intensiven Verhandlungen steht mittlerweile ein Kompromiss im Raum, den wohl alle 28 Mitglieder des Baseler Ausschusses mittragen können“, sagte Dombret am Dienstagabend auf einem Empfang in Frankfurt laut Redetext.

Er rief zugleich alle Beteiligten auf, den Kompromiss zu akzeptieren. Dombret ist im Bundesbank-Vorstand für die Bankenaufsicht zuständig. Als einer der Vertreter Deutschlands im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ist er aktiv an den Verhandlungen beteiligt.