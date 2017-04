FrankfurtDas könnte der Durchbruch sein. Am Mittwoch hat sich das Bundeskartellamt dazu geäußert, wie es die Einführung einer Handy-zu-Handy-Zahlfunktion innerhalb des Internet-Bezahlverfahrens Paydirekt bewertet. Ergebnis: Das Amt hat keine Einwände. Gut möglich, dass sich Bankkunden einander über die Paydirekt-App schon bald kleine Geldbeträge überweisen können.



Über Paydirekt als gemeinsames Vehikel soll es nun klappen. Aktuell bietet dieses Gemeinschaftsunternehmen der Banken und Sparkassen in Deutschland eine ähnliche Online-Bezahlfunktion wie der US-Bezahldienst Paypal. Bisher hatte das Angebot aber Startschwierigkeiten. So sind zwar 730 Onlinehändler angebunden, aber der Anteil der ganz großen Shops ist gering. Und nach Handelsblatt-Informationen liefen bis Ende 2016 weniger als 100.000 Transfers.

Ein bankenübergreifendes Handy-zu-Handy-Bezahlsystem könnte die Attraktivität von Paydirekt womöglich steigern. Eine App hat das Unternehmen schon, die zeigt aber bisher nur die über Paydirekt abgewickelten Zahlungen an.

Neben Paypal uns den Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken bieten auch zahlreiche Finanztechnologie-Start-ups sogenannte P2P-Zahlungsfunktionen, so etwa Lendstar, Cringle und Tabbt.