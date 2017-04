WienDer Enkel des Firmengründers der weit über Österreich hinaus bekannten „Manner Schnitten“ ist tot. Carl Manner starb am Mittwoch mit 87 Jahren in einem Wiener Krankenhaus, teilte das Unternehmen mit. „Wir werden es vermissen, ihn täglich an seinem Schreibtisch anzutreffen“, hieß es. Sein zurückhaltender Stil und seine Werte hätten die Firma stark geprägt. Manner galt wegen seines feinen Humors als beliebter Gesprächspartner. Trotz seiner Erfolge blieb er authentisch - trockene Managersprache war ihm fremd.

Mit 24 Jahren trat der promovierte Mathematiker und Physiker in den Betrieb ein und blieb bis zu seinem Tod aktiv. Jeden Tag soll er sich über die Verkaufszahlen des Vortages informiert haben. Zuletzt war er Aufsichtsratsvorsitzender. Zu seinem 80. Geburtstag bekam er von seinen Mitarbeitern einen Computer geschenkt. „Das Internet gibt mir Zutritt zu Informationen, die für mich interessant sind“, sagte er einmal zur Tageszeitung „Kurier“.