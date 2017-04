FrankfurtAls Carsten Kengeter in der Führungsetage der Deutschen Börse einzog, wollte er den Konzern auf Tempo trimmen. Aber nun hängt der Marathon-Manager in der Warteschleife: Obwohl der Vertrag des Vorstandschefs zum 31. März des kommenden Jahres endet, wurde er noch nicht verlängert. Als Grund dafür wird in Finanzkreisen das laufende Ermittlungsverfahren gegen Kengeter angeführt. Zuerst hatte der „Platow-Brief“ darüber berichtet.

Kengeter war im April 2015 in den Vorstand der Deutschen Börse eingezogen. Sein Vertrag läuft zunächst für drei Jahre, danach steht bei der Börse typischerweise eine Verlängerung um fünf Jahre an. Dabei gilt in Frankfurt als ungeschriebenes Gesetz, dass der Vertrag des Vorstandschefs ein Jahr vor dessen Ablauf verlängert wird, um erst gar keine Unsicherheit in der Nachfolgefrage aufkommen zu lassen. Doch zu diesem Schritt konnte sich der Aufsichtsrat der Börse bislang offenbar nicht durchringen.