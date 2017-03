HannoverDie Digitalisierung wird sich in alle Teile der Gesellschaft ausweiten, davon zeugen zahlreiche Exponate der Technologiemesse Cebit, die am Montag in Hannover begonnen hat. Da ist ein Roboter, der Sushi serviert. Ein Bus, der autonom fährt und unterwegs die Fragen der Passagiere beantworten können soll. Und da sind Roboter, die in Werkhallen Fließbandarbeiten tätigen. Und so standen zur Eröffnung der Technologiemesse weniger die großen Trends wie Big Data und Cloud-Computing, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz im Mittelpunkt als vielmehr der Mensch und das, was die Digitalisierung mit ihm macht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appellierte in ihrer Rede an die Wirtschaft, die vom digitalen Wandel verunsicherten Menschen nicht zu vergessen. Es ginge um „Millionen, die zum Teil noch nicht wissen, was sie erwartet“, sagte sie. Die Politik könne sie nicht allein in das Zeitalter der Digitalisierung mitnehmen. Europa sei allzu oft langsam bei der Digitalisierung, räumte Merkel ein. „28 Mitgliedstaaten müssen sich natürlich einbringen“, erklärte sie. „Aber wir spüren, dass auf der Welt das Tempo hoch ist, und mit Japan haben wir einen Freund, der sich dieses hohe Tempo zunutze macht.“