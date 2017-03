HannoverEs waren wieder einmal Bilder, die um die Welt gingen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump sitzen nebeneinander im Weißen Haus, die Fotografen wollen einen Handschlag sehen, Trump reagiert nicht. Hinterher heißt es, er habe die Frage nicht gehört. Politik ist schwierig, in diesen Tagen ganz besonders. In vielen Ländern keimen nationalistische und protektionistische Tendenzen, auch in befreundeten.

Dagegen mag das Thema Digitalisierung weniger bedeutend erscheinen – und doch lässt es sich Angela Merkel nicht nehmen, die Technik-Messe Cebit zu eröffnen. „Wir werden hier erleben, dass wir hier viel sehen werden, was früher Science Fiction gewesen sein mag“, sagte die Bundeskanzlerin.