TokioWenn sich fünf Nobelpreisträger verabreden, dann ist das so etwas wie ein Gipfeltreffen menschlicher Intelligenz. Und wenn die fünf über künstliche Intelligenz (KI) diskutieren, dann kann man erahnen: Man ist in Japan. Das Gastland der Cebit hat sich der Technik so sehr verschrieben wie kaum ein anderes Land.

Das Treffen der fünf Nobelpreisträger vor wenigen Tagen hatte Yuichiro Anzai organisiert und moderiert, Präsident der Japanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft. Einen besseren Gastgeber hätten sich die Wissenschaftler kaum aussuchen können. Als Experte für Maschinenlernen ist Anzai nicht nur Japans graue KI-Eminenz, sondern auch einer der einflussreichsten Weichensteller für Japans Zukunft. Als Vorsitzender des Strategischen Rats für künstliche Intelligenz der Regierung zimmerte er zum Beispiel an Japans neuer Industriestrategie mit. Und die ist extrem ambitioniert.