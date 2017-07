PekingChinas Exporte haben im Juni überraschend stark zugelegt. Der am Donnerstag von der Zollbehörde mitgeteilte Anstieg von 11,3 Prozent lag über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt ein Plus von 8,7 Prozent vorausgesagt hatten. Die Importe zogen um 17,2 Prozent an. Hier hatten Experten einen Zuwachs von 13,1 Prozent prognostiziert. Damit erzielte die Volksrepublik einen Handelsüberschuss von 42,77 Milliarden Dollar im vergangenen Monat.