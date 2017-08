PekingIn China hat die Zentralbank einem Medienbericht zufolge bei 40 Finanzinstituten Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit anderen Geldhäusern entdeckt. Das Finanzmagazin Caixin bezog sich in seinem Bericht vom Dienstag auf ein Dokument, in dem unter anderem staatliche Großbanken wie China Construction Bank, Bank of China (BOC) und Agricultural Bank of China aufgelistet werden. Die Institute haben dem Magazin zufolge nun drei bis sechs Monate Zeit, die Unregelmäßigkeiten bei den Interbanken-Konten abzustellen und dürfen in dieser Zeit keine Geschäfte mehr darüber abwickeln.

Laut dem Bericht wurden unter anderem der Bank von Nanjing sowie der BOC-Filiale in Shanghai schwere Verstöße gegen die Regularien vorgeworfen. Die Zentralbank PBOC hat Caixin zufolge bereits im September 2016 mit der Prüfung der Institute begonnen. Diese äußerte sich zunächst nicht dazu.