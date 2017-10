ShanghaiChinas Zentralbank sieht anhaltende Anzeichen für eine Stabilisierung der heimischen Wirtschaft. Die Wachstumsdynamik habe sich in diesem Jahr verstärkt, erklärte Notenbankchef Zhou Xiaochuan am Samstag. Diese Entwicklung dürfte auch im zweiten Halbjahr 2017 anhalten, ergänzte er. Es seien Fortschritte beim Umbau der chinesischen Wirtschaft erreicht worden. Importe und Exporte seien kräftig gestiegen. Zugleich habe sich der Überschuss in der Leistungsbilanz verringert.

Zhou betonte, durch eine vorausschauende Haushalts- und Geldpolitik sollten Schwachstellen angegangen werden. Er verwies in diesem Zusammenhang auf Risiken im sogenannten Schattenbankensektor und im Immobilienmarkt. Die wachsende Verschuldung der Volksrepublik gilt als erhebliche Gefahrenquelle. Zuletzt hatte deswegen die Ratingagentur S&P ihre Bonitätsnote für China gesenkt.