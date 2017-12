BerlinDie Finanzaufsicht BaFin untersucht einer Zeitung zufolge den Deutsche-Bank-Großaktionär HNA. Hintergrund sei die Frage, ob der chinesische Konzern korrekte Stimmrechtsangaben gemacht habe, als er sich im Frühjahr 2017 schrittweise bei der Deutschen Bank eingekauft habe, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" vorab ohne Angabe von Quellen.

Im Fokus stehe die Frage, ob HNA in der Mitteilung an die Aufsicht auch die Großaktionäre um HNA-Gründer Chen Feng hätte angeben müssen, da sie möglicherweise das Unternehmen beherrscht hätten. HNA erklärte: "Die Stimmrechtsmitteilungen von HNA in Bezug auf die Deutsche Bank waren und sind korrekt." Eine Stellungnahme der BaFin lag zunächst nicht vor.