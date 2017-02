LondonDie krisengeplagte britische Co-operative Bank stellt sich mit ihren vier Millionen Kunden zum Verkauf. Damit soll auch die Kapitalausstattung gestärkt werden, die nicht die Vorgaben der Aufsichtsbehörden erfüllt. Die Bank teilte am Montag mit, es habe in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte gegeben. So seien die Kosten im Vergleich zu 2014 um ein Fünftel gesenkt worden. Es habe 2016 aber noch einen "signifikanten Verlust" gegeben und angesichts der niedrigen Zinsen sei es schwierig, zusätzliche Kapitalpuffer aufzubauen. Die zuständige Aufsichtsbehörde der Bank von England begrüßte den Schritt der Co-operative Bank.