FrankfurtBundesbank-Präsident Jens Weidmann hat zu Kryptowährungen eine klare Meinung. „Bitcoins sind ökonomisch und ökologisch ineffektiv“, sagt er, und hat damit zweifellos Recht. Er wehrt sich dagegen, überhaupt von „Währungen“ oder „Coins“ zu sprechen, redet lieber von „Tokens“, was auf Deutsch allesmögliche heißen kann – aber nichts, was man direkt mit Geld in Zusammenhang bringt. Der Bundesbank-Präsident fordert eine internationale Regulierung dieser Tokens, hat jedoch auch keine allzu großen Sorgen. Denn mit rund 400 Milliarden Dollar haben alle etwa 1500 Krypto-Währungen zusammen doch nur wenig Wert im Vergleich zu einer weltweiten Geldmenge von 700 Billionen Dollar.