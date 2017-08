Zwar kann Commerzbank -Chef Martin Zielke durchaus Erfolge vorweisen. So kommt die Bank mit ihrem Stellenabbau schneller voran als geplant. Zugleich konnte die Bank ihre harte Kernkapitalquote – eine Messlatte für die finanzielle Stärke – auf 13 Prozent steigern. Aber beim laufenden Geschäft verdienten die Gelben weniger. Mit 515 Millionen Euro lag das operative Ergebnis ganze 18,6 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Bank erklärt das vor allem mit „verhaltenen Märkten“. Aber der Blick in die Segmente zeigt, dass das nur ein Teil der Erklärung ist.

So konnte die Privatkundensparte, die als großer Hoffnungsträger beim Konzernumbau gilt, zwar ihre Kundenzahl kräftig steigern. Dennoch sanken die Erträge. Unterm Strich stand hier im ersten Halbjahr ein operatives Ergebnis von 336 Millionen Euro. Das sind satte 41 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Die Bank erklärt das mit Investitionen in künftiges Wachstum, die sich im Schnitt erst nach 18 Monaten bezahlt machen sollen – ein Wechsel auf die Zukunft. Was aber, wenn die neuen Kunden das Begrüßungsgeld abgreifen, aber doch kein Geschäft mit der Bank machen?

Aber auch im Firmenkundengeschäft lief das Geschäft mau. Mit rund einer halben Milliarde Euro lag das operative Ergebnis im ersten Halbjahr 16,3 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das liegt aber nicht nur an der Flaute an den Kapitalmärkten – sondern auch am Umbau. Dass die Bank etwa das Geschäft mit Finanzinstituten zurückfährt, nagt an den Erträgen.